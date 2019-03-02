Победа в краевом турнире по самбо

23 Февраля в спорткомплексе "Аполлон" (ст. Динская) прошли соревнования по боевому самбо, посвященные 30-ой годовщине вывода Ограниченного контенгента Советских войск из Республики Афганистан.

В соревнованиях приняли участие команды из Сочи , Курганинска , Старовеличковской , Нововеличковской , Старомышастовской , Медведовской и Новотитаровской.

Первое место заняла сборная СК "Богатырь" (Новотитаровская). В составе команды были Шаталов Степан , Гордеев Владимир , Гавриленко Александр , Аброськин Даниил , Соловьёв Георгий , Гавриленко Макар , Стародуб Андрей и Фофанов Назар.

Тренерский состав: Дятленко Анатолий (главный тренер), Фофанов Алексей и Баранов Олег.