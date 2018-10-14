Победа во Всероссийских соревнованиях по акробатике
С 2 по 7 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Петра Ӏ».
В соревнованиях принимало участие 350 спортсменов.
Динской район представляла команда в составе спортсменов МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район:
- Смешанная пара – 1 спортивный разряд
Крупник Ангелина и Подкорытов Арсений
- Женская пара – кандидаты в мастера спорта
Волошина Кристина и Рычкова Дарья
- Смешанная пара – по программе мастера спорта 12-18 лет
Ильиных Юлия и Котов Матвей.
Юлия и Матвей завоевали золото.
Тренер-преподаватель Александра Дух.
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