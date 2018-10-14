Победа во Всероссийских соревнованиях по акробатике

Победа во Всероссийских соревнованиях по акробатике

Победа во Всероссийских соревнованиях по акробатике

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6 часов назад АкробатикаДинской районНовости Динского районаСпорт

С 2 по 7 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Петра Ӏ».

         В соревнованиях принимало участие 350 спортсменов.

         Динской район представляла команда в составе спортсменов МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район:

  • Смешанная пара – 1 спортивный разряд

Крупник Ангелина и Подкорытов Арсений

  • Женская пара – кандидаты в мастера спорта

Волошина Кристина и Рычкова Дарья

  • Смешанная пара – по программе мастера спорта 12-18 лет

Ильиных Юлия и Котов Матвей.

Юлия и Матвей завоевали золото.

Тренер-преподаватель Александра Дух.

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