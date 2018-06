Победитель

В Лиссабоне в ночь с 12 на 13 мая завершился песенный консурс «Евровидение», который был 63-м по счету.

В финале соревновались участники из 26 стран. В итоге победу одержала Нетта Барзилай – певица из Израиля, которая выступила с композицией Toy. Она набрала 529 баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

Именно Нетту букмекеры считали фаворитом на победу в «Евровидении-2018». Правда, по итогам первой части голосования, когда свои баллы выставляли профессиональные жюри 43 стран, она была лишь на третьей строчке. Вперед вырвались исполнители из Швеции и Австрии. Ситуация кардинально изменилась после второй части голосования, когда свое мнение высказали зрители.

Второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. Бронзу получил певец из Австрии Сезар Сэмпсон, исполнивший песню Nobody But You.

Как уже писала газета «РВС», исполнительница из России Юлия Самойлова в финал не прошла. Сама певица в эфире «Первого канала» признала, что в ее выступлении была «уйма ошибок», и попросила не искать в результатах полуфинала политики.