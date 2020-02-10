Победы новотитаровских волейболистов на соревнованиях

Новотитаровские волейболисты выиграли первенство России и Кубок любительской лиги Кубани по волейболу.

8-9 февраля в спортивном комплексе Кубанского государственного аграрного университета состоялись финальные игры Кубка любительской волейбольной лиги Кубани. В турнире, проходившем в течение двух месяцев, приняли участие мужские и женские волейбольные дружины, участвующие в регулярном чемпионате ЛВЛ-Кубань. Более 40 команд из городов и станиц Краснодарского края, вне зависимости от возраста, уровня мастерства, состязались в жестких поединках «на вылет» за обладание ценным трофеем.

Команда «Олимп» из Новотитаровской успешно прошла субботние полуфиналы и в воскресенье, 9 февраля, одержала блистательную победу со счетом 3:1 над соперниками из новороссийской команды «Катран». Третьими стали хозяева площадки, студенческая команда КГАУ.

- Соперник нам попался достаточно сильный, - рассказал капитан команды «Олимп» Дмитрий Косенко. – Новороссийцы славятся своей защитой и нападением. Мы даже уступили им одну партию. Однако собрались и постарались сыграть без ошибок. В этот раз мы были чуть сильнее.

Команда «Олимп» вышла в финал Кубка, уже обладая титулом чемпионов России. Неделей ранее, с 31 января по 2 февраля, в поселке Витязево, в одном из лучших спортивных комплексов страны «Волейграде» при поддержке администрации Краснодарского края и организации любительской волейбольной лиги Кубани прошло первенство России среди любительских команд. На турнир съехались сильнейшие непрофессиональные команды из разных регионов нашей страны. Впервые в таком серьезном состязании участвовала и мужская команда из Новотитаровской. В главном матче первенства новотитаровцы обыграли своих соперников из Симферополя со счетом 3:0.

Одновременно с финальными играми Кубка ЛВЛ-Кубань там же, в спорткомплексе КГАУ, состоялись финалы «Школьной лиги Кубани по волейболу». Динской район представляла команда девушек из новотитаровской школы № 35. Под руководством своего тренера Владимира Вовка они завоевали бронзовые медали турнира.



