Почему динчане долго ждут 108 автобус в Краснодаре?

Сегодня, 30 сентября, жители Динской в 9.30 ждали 108 автобус на остановке «Ул. Стасова» в Краснодаре. Прошло полчаса, но он так и не приехал. Люди уже начали переживать, ходит ли он вообще в этот день.

Как поясняли журналисту в диспетчерской «Кубаньтранссервис», связано это с пробками, которые возникли из-за дорожных работ.

«Общественный транспорт находится в пути», – добавили в организации.

Поэтому будьте осведомлены: если ждете автобус и он задерживается, значит, стоит в пробке.

108 маршрут приехал в итоге на час позже положенного времени.

Как сообщают жители района, с задержками ходит и 205 маршрут «Динская – OZ МОЛЛ».

Пробка образовалась из-за ремонта на нескольких участках Восточного обхода Краснодара. Сегодня утром она растянулась на 9 км от поселка Индустриального до Новознаменского.