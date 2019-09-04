Почему 122 автобус выбился из расписания?

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Пластуновской Анна, которая рассказала, что вот уже два дня не может уехать 122 автобусом в Краснодар: «Прихожу на рейс, который в 12.30 должен отправляться — жду 10, 20, 30 минут... Автобуса все нет и нет. Пришлось ехать в Динскую, чтобы потом оттуда добраться до города. В итоге встретила 122 автобус едущим навстречу через 40 минут. Возможно, изменилось расписание? Всегда ли теперь автобус будет приезжать в это время?».

Журналист «РВС» связался с сотрудниками ООО «Кубаньтранссервис», которые пояснили, что расписание не изменилось.

Дело в том, что в эти два дня произошли поломки автобусов. И их в экстренном режиме заменяли другими. Но для этого необходимо было водителям добраться до Динской и взять исправную машину, а затем вернуться в Пластуновскую. Это и вызвало задержку во времени оправления автобуса. Но не один рейс не был отменен.