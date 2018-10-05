Почему детей из

В редакцию «РВС» написала мама первоклассницы школы № 1.

«В классе у моей дочери есть девочка из приюта. Меня сильно возмутило то, что ребёнок не питается в школьной столовой только потому, что бюджетом не предусмотрено кормить таких детей бесплатно. Целый месяц ребёнок оставался в классе, в то время когда весь класс уходил в столовую. Почему бюджет не предусматривает питание таких детей? Им и так тяжело, ведь живут они не с родителями, так еще и в школе их умудряются отделить от всех».

Чтобы прояснить ситуацию с питанием детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних, журналисты «РВС» обратились к директору школы № 1 Лилии Булатовой:

– Государство обеспечивает пятиразовое питание для детей, попавших в «Островок». Они получают завтрак в приюте, школьный завтрак для них не финансируется. После уроков ребят забирает автобус. И они едут обедать в приют. К сожалению, объем внебюджетных средств не позволяет нам кормить этих детей бесплатно. Кроме того, в школе есть категории учащихся, нуждающихся в бесплатном питании.

Есть еще дети, которые по разным причинам не питаются в столовой. Это 5-7 % учащихся.

О том, как кормят ребят в центре, рассказала директор учреждения Ольга Пискунова:

- Думаю, родители напрасно переживают за наших воспитанников. Питанию детей в социально-реабилитационном центре уделяют особое внимание, ведь они проживают у нас длительное время и, если учесть категорию наших семей – трудная жизненная ситуация и социально опасное положение, первая забота взрослых, чтобы воспитанники были одеты, обуты и накормлены.

Каждое утро ребята отправляются в школу. Перед этим их ожидает вкусный, калорийный завтрак, который, как правило, состоит из каши, бутерброда, яйца и горячего напитка. Воспитатели строго следят за тем, чтобы каждый ребенок съедал свой завтрак полностью. Затем в школу каждому ученику собирают «термосок», состоящий из булочки, сока и фрукта. По приезду из школы дети обедают. По статистике, дети считают обед самым вкусным. Разнообразные супы, мясные блюда с гарниром, свежие овощи, компот удовлетворяют по вкусу каждого воспитанника.

Конечно, некоторые родители считают нужным сдать деньги на школьное питание (чтобы их дети не выделялись в классе). В таких случаях эти воспитанники отказываются от наших обедов. Тогда зачем родителям платить лишние деньги, если у нас пропадает такой вкусный обед? Тем более учащиеся начальных классов приезжают рано и просто не успевают проголодаться.

Домашняя выпечка, конфеты, другие вкусные сладости радуют наших детей уже во второй половине дня.

Уверяю вас, пятиразовое питание хорошо сказывается на наших детях. Они отлично набирают вес и выглядят здоровыми «пухлячками».