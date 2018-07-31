Почему детям в Динской трудно попасть на УЗИ в детской поликлинике?

В редакцию «РВС» практически одновременно обратились несколько читателей с похожими вопросами. Одна женщина рассказала, что не может попасть на УЗИ с ребенком с апреля. По ее словам, «специалист в отпуске».

Другая читательница утверждает, что она записалась уже «очень давно, а очередь все никак не подходит».

Еще одна женщина обратилась с такой жалобой: «Дают направление на УЗИ детям, а талончиков нет, неизвестно, когда будут. Очень вежливо предупреждают, что позвонят. Но вот с грудничками такое дело, ожидание чревато. Например, родничок может зарасти и УЗИ головы будет неинформативно».

Журналист посетил детскую поликлинику, чтобы лично проверить, работает ли врач УЗИ диагностики и ведется ли прием пациентов.

В кабинете ультразвуковой диагностики нас встретила специалист. Она показала журнал, где фиксируют каждый прием. Рассказала, что каждый день пациентов довольно много: помимо плановых, часто поступают экстренные. В целом получается от 10 до 15 человек за смену.

Мы поговорили также с заведующей детской поликлиники Татьяной Чикаровой. Она рассказала, что кабинет УЗИ работает в штатном режиме, никаких сбоев не происходило. Даже если специалист по какой-то причине отсутствует, ему всегда предоставляется подмена.

Со своей стороны заведующая поведала нам о другой проблеме: «Часто случается так, что по записи на УЗИ пациенты просто не являются. Все мы живые люди и понимаем: ситуации бывают разные. Поэтому, родители, если вы знаете, что не сможете попасть с ребенком на прием в тот день, когда записаны, то просто позвоните в регистратуру и перенесите прием на другой день или же отмените его. Получается, что специалист ждет, теряет время, тогда как можно было бы принять другого пациента».

Телефоны детской поликлиники: 6-13-18, 6-49-10, 6-29-44 (заведующая), 8-918-319-68-85.

Как можно записаться к врачу в детскую поликлинику?

1. Через интернет-запись: www.kuban-online.ru

2. Позвонить в регистратуру по вышеуказанным телефонам.

3. Педиатр записывает к специалистам прямо из кабинета во время приема.

4. Лично записаться в регистратуре.

Экспертное мнение

«УЗИ является одним из целого комплекса методов исследования для выявления заболеваний, в том числе на ранних этапах их развития. Преимущество метода в том, что он прост и доступен, не имеет противопоказаний и возрастных ограничений. УЗИ можно проводить неоднократно в течение одного дня, если этого требует клиническая ситуация. Метод динамичен, позволяет в реальном времени увидеть проблему (при ее наличии) и при надобности назначить пациенту более уточняющее исследование – томографию.

Сейчас, согласно приказам Минздрава, ультразвуковое исследование проходят дети с момента рождения по показаниям, в комплексе медкомиссии, в том числе перед первым классом, для посещения различных спортивных секций и тому подобное».

Врач ультразвуковой диагностики, заместитель генерального директора ООО «Диамант» по лечебной работе Анна Клейн