Почему динчане с утра попали в большую пробку? (видео)

Утро 27 декабря для жителей Динской, которые выезжают из станицы в сторону трассы М-4 «Дон», началось с глобальных пробок.

Как рассказывают очевидцы, заторы начинаются от улицы Гоголя. Далее стоит знак «Сужение дороги» и ограничение скорости 20 км/час.

«Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и проверяют водителей. Стоим в пробке. Не можем понять, что случилось», – говорят люди.

Как объяснили в ГИБДД, сейчас проходит рейд: совмещены 2 мероприятия – «Бахус» и «Ребенок – главный пассажир». Они направлены на выявление пьяных водителей за рулем и соблюдение ПДД при перевозке детей.