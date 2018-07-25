Почему динчанка добровольно живет на «свалке»?

В редакцию «РВС» обратилась жительница ул. Железнодорожной в станице Динской. Женщина поведала, что у них на улице рядом с одним из домов жильцы уже длительный период свозят строительный мусор и доски: «Соседи развели вокруг своего участка свалку. Много мусора. Деревянные отходы, строительные. Оттуда ползут гадюки... Но это полбеды. В крае пожароопасная обстановка. Очень боюсь возгорания этого мусора. Тушить будет сложно: кроме дерева, там рубероид, пакеты...»

Журналист «РВС» выехал на место, о котором идет речь. Действительно, рядом с указанным домом находится большое количество строительных отходов, доски. Следует также отметить то, что в этом районе находится балка и рядом проходят железнодорожные пути. Территория от них до жилых дворов заросла сорняками, камыши высотой с два человеческих роста, много амброзии, которая вредна для людей.





Скорее всего, территория находится на балансе администрации сельского поселения. «РВС» уже направила официальный запрос, чтобы узнать, кто же должен следить за благоустройством этого участка.

Но вернемся к соседским баталиям.

Мы встретились с хозяйкой дома, на которую поступила жалоба. Женщина рассказала, что она просит привозить сюда строительный мусор, чтобы хоть каким-то образом засыпать дорогу и сберечь свой дом. Дело в том, что в сезон дождей вода скапливается и идет прямиком к ней во двор и в здание. От постоянной влаги дом уже «разваливается на части».

Валентина – пенсионерка, по ее словам, доход у нее совсем маленький, постоянно делать ремонт она не может.

«Я и так дважды в год стараюсь нанять грейдер, чтобы он разровнял этот строительный мусор и была хоть какая-то возможность проехать по нашей улице, а вода не шла ко мне в дом.

По поводу досок – у меня печное отопление, им и греюсь зимой. Когда сын приезжает, прошу его помочь их перенести. Как могу таскаю сама, но уже здоровье не то. Другой возможности не околеть в холода просто нет», – рассказала женщина.





Также она поведала, что обращалась в администрацию, но ей отказали, сославшись на то, что подтопление незначительное.

«А у меня уже стена отошла. Как могу ремонтирую. Потолок в доме тоже провис, штукатурка отпадает кусками, – сетует Валентина. – Очень надеюсь, что на мою проблему обратят внимание власти, смогут мне помочь».

Женщина объяснила, что перед двором она всегда старается поддерживать чистоту, насколько это в ее силах. А строительный мусор и доски, которые лежат на улице, – вынужденная мера.



