Почему курьеры не доставляют "письма счастья"?

Почему курьеры не доставляют

Почему курьеры не доставляют "письма счастья"?

  10
17 минут назад Газета РВСДинской районДоставка штрафов ГИБДДНациональная почтовая службаШтрафы ГИБДД

Сразу после публикации на сайте материала  «Письма счастья не приходили, а деньги с карты снимали регулярно»  с редакцией «РВС» связался представитель ООО  «Национальная почтовая служба». Там прокомментировали ситуацию  с недоставкой извещений о штрафах.

-  Мы утверждаем, что женщина, обратившаяся к вам, получала извещения.   Недавно наш курьер приезжал к ней по адресу. Вышел ее брат, представился, сообщил, что женщина здесь не проживает.  Наш курьер мог написать, что адресат здесь не живет и уехать оттуда, но он ждал ее целый час, чтобы лично в руки вручить извещение.

Проблема вот  в чем. В этой структуре я работаю второй год, и часто нам задают вопрос, почему вы не бросаете письма нам в почтовый ящик? Но дело в том, что у  людей  сейчас много кредитов, по которым они не платят. К ним приезжают приставы, коллекторы.  И поэтому, кто бы к ним ни приехал, люди реагируют негативно.  У нас очень много отказов от  получения писем.    Часто указываются неправильные адреса доставки. Например: 500 метров  на юго-восток от населенного пункта – это реальный случай.  Бывает, что человек, проживая по одному адресу, покупает машину. Потом  переезжает, квартиру продает, а в базе ГИБДД все еще числится тот адрес.  Многие просто выбрасывают письма. Поэтому сейчас  мы действуем через заказные письма и вручаем  их лично в руки. Либо нужно обращаться в пункт выдачи заказных писем.     Курьеры доставляют письма в рабочее время  и зачастую не застают адресатов. В таком случае они  оставляют извещение. Там указан номер постановления, написан номер телефона,  где они могут забрать письмо.  Или же  можно в Сбербанке по номеру постановления оплатить штраф.  Раньше на извещениях писали «Штрафы ГИБДД», сейчас – «Безопасный город», это тоже смущает жителей.

Бывает, что в многоквартирных домах в подъезд не попасть – закрыт. Или ящик почтовый переполнен. В таких случаях  мы фотографируем и прикладываем к отчету, чтобы иметь возможно подтвердить: по адресу приехали, но письмо доставить не смогли по таким-то причинам.

В итоге вручается где-то 30-40 % писем.

Наш офис находится в Кропоткине, головной офис – в Краснодаре.  Мы получаем письма, распределяем их по районам и отправляем   курьерам. Если далеко – через автобусы.    Курьерам  даем неделю  на доставку корреспонденции.  У нас прописано, что на доставку письма отводится  7 дней.  Наша задача тоже: чтобы человек не пропустил льготный период для оплаты штрафа. Бывает всякое. Мы тоже можем получить письмо от ГИБДД позже. 5 июня, например,  был сильный сбой в системе и в итоге масса штрафов утеряна.  

Многие рассчитывают на Госуслуги. Но там тоже не все штрафы появляются.  Самое правильное – установить приложение штрафы  ГИБДД.  В нем вы сразу увидите уведомление с фотографией, местом, где вы нарушили.

Возвращаясь к ситуации  с женщиной, которая обратилась в вашу редакцию:  доставку  писем   ей  мы поставили на особый контроль.

 

Комментарии