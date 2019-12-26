Почему льготники получили меньшую компенсацию в декабре?

Многие инвалиды и пенсионеры обратили внимание на то, что сумма компенсации за коммунальные услуги в декабре стала значительно меньше. Некоторые данную выплату не получили вовсе.

«Мы с дедом инвалиды. В этот раз получили пенсию, а компенсация совсем мизерная. Раньше зимой она была 800 рублей, а летом – 200. В декабре получили по 190 рублей. Это даже меньше, чем в летний период. Не можем понять, что же стало причиной?» – спрашивает жительница Динской.

«Нам в этом месяце компенсации не выплатили вообще. Почтальон сказала, что этот месяц теплый и выплату просто отменили. Не верится как-то в такую чушь», – рассказывает еще одна динчанка.

Журналист «РВС» пообщалась со специалистом управления социальной защиты населения, который объяснил, почему в декабре граждане получили меньшие суммы компенсации, а некоторые вовсе ее не получили.

С мая этого года изменился порядок выплат. Теперь осуществляется перерасчет каждый месяц по фактическим расходам. В декабрьской сумме был сделан перерасчет за октябрь, с учетом фактической оплаты людьми именно в том месяце.

За октябрь начислили авансом как за месяц отопительного сезона, с учетом графика отопления по календарю. Но потом в декабре сравнили эту сумму с тем, сколько фактически люди оплатили, и с предоставленными сведениями от коммунальных служб (в том числе газовой).

Если суммы фактической оплаты были меньше, чем те, которые начислили в октябре авансом, то был произведен перерасчет, как и во все предыдущие месяцы (но стоит учитывать, что тогда не было оплаты за отопление, поэтому и перерасчеты были незначительные).

Поэтому у многих людей суммы фактической оплаты оказались ниже, чем начислили в октябре авансом, и эти деньги по новому закону были удержаны из декабрьской компенсации. У кого-то просто удержали часть компенсации, остаток люди получили, у других месячной компенсации даже не хватило – удержали всю, а часть еще и осталась на следующий месяц. Все индивидуально.

До мая этого года в расчет не брались фактические расходы граждан на оплату коммунальных услуг. Теперь же учитывается еще и этот показатель.

Раньше просто брался тариф и норматив. А теперь учитывается и фактическая оплата. Если она меньше, то, соответственно, перерасчет делается исходя из этой суммы. Если же больше, ничего не происходит – верхняя граница ограничивается нормативом.