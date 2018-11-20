Почему люди с детьми замерзают в квартирах в Южном?

В редакцию «РВС» обратились жители поселка Южного, которые приобрели недвижимость в домах 6 и 6а на улице Войсковой.

Как они рассказали, в 2014 году заключили договор долевого строительства. На момент его подписания все коммуникации в проектной декларации многоквартирного дома предполагались центральные (не автономные), в том числе и отопление. Но сейчас отапливают помещение с помощью дизельного топлива.

Версия жильцов

«В декабре 2016 г. ЖСК «Семейный» начал выдавать ключи в связи с окончанием строительства 1 очереди (литеры 1, 3), сами дома были сданы в эксплуатацию 14.03.2017 года. На тот момент всем сообщалось, что построена котельная для обеспечения тепла в литерах 1 и 3 и после окончания строительства 2 очереди (литер 2 и 4) все 4 дома будут подключены к центральным тепловым сетям. Однако при этом было проведено собрание членов ЖСК и попросили подписаться о том, что мы не против газификации наших домов.

В сентябре 2018 года было завершено строительство 2 очереди (литеры 2 и 4), но подключения ни к сетям газоснабжения, ни к центральным тепловым сетям не было осуществлено. Дома отапливаются от автономной котельной, топливом является солярка.

Нами сделан запрос в АО «Газпром распределение Краснодар» по данному вопросу. Из ответа мы узнали, что договор о подключении к сети газораспределения не заключался, технические условия не выдавались.

Когда инициативная группа начала спрашивать у застройщика, почему не ведутся работы по подключению центральным сетям газоснабжения, был получен ответ, что деньги в ЖСК закончились и для подключения к сети газораспределения необходимо собрать дополнительные денежные средства в размере 10000 рублей с каждого члена ЖСК.

А также стало известно, что проектная декларация на строительство наших домов от 27 октября2014 года неоднократно подвергалась существенным изменениям, которые ухудшили качество нашего жилья!

19 декабря 2016 г. ЖСК «Семейный» получил положительное заключение экспертизы в изменение проектной декларации, в котором изменен источник теплоснабжения объекта на строительство теплогенераторных литеров 6 и 7. В качестве основного топлива – использование дизеля.

При выдаче ключей в декабре 2016 года никому не было сообщено, что подача тепла в наши дома существенно изменилась, со всех взяли расписку, что мы не имеем претензий к качеству принимаемых квартир. Считаем это обманом и мошенничеством!

В настоящее время в литерах 2 и 4 отопление отсутствует, подвоз топлива для литеров 1 и 3 осуществляется нерегулярно, наблюдаются перебои в отоплении, температура в квартирах опускается зачастую ниже установленных законодательством РФ норм, что является причиной постоянного стрессового состояния жильцов и заболеваний жильцов ЖСК, в том числе детей и стариков. Платежи по коммунальным услугам за отопление существенно выросли из-за повышения стоимости дизельного топлива (по сравнению с прошлым годом)», – раскрыли суть своей проблемы владельцы квартир по данным адресам.

Сейчас они намерены обратиться за помощью и содействием к главе районной администрации Сергею Пономареву, а также в суд и в ОБЭП.

Версия застройщика

«РВС» связалась также и с застройщиком, который рассказал свою версию происходящего:

«Застройщиком ЖК «Семейный» на ул. Войсковой, 6 в поселке Южном Динского района является некоммерческая организация – жилищно-строительный кооператив «Семейный», которая в 2014 году получила разрешение и приступила к строительству вышеуказанного жилого комплекса и завершила его. Он состоит из двух очередей. Первая введена в эксплуатацию в 2017 году, вторая – в сентябре 2018 года.

В соответствии с проектом, на основании которого велось строительство, в комплексе предусмотрены пристроенные теплогенераторные для обеспечения домов теплом и горячего водоснабжения.

В 2016 году общим собранием ЖСК, являющимся высшим органом управления, было проведено собрание, по итогам которого решено обеспечить газоснабжение домов, после чего председателем ЖСК и правлением были предприняты действия, направленные на исполнение решения общего собрания.

А именно: был произведен расчет потребности в тепле и газе, заключены договоры на получение технических условий, получены согласия на подключение и прохождение газовой трубы, разработан проект газификации ЖК, получивший положительное экспертное заключение, а также при комплектации теплогенераторных установлено качественное дорогостоящее оборудование, которое предусматривает возможность в дальнейшем переключиться на газ.

Но газификация пока не доведена до конца. Осталось получить разрешение, если оно требуется после изменений в законодательстве.

Уже провели первичные переговоры с подрядчиками на строительство и ввод в эксплуатацию газопровода. На этой стадии мы пока и остановились.

10 ноября 2018 года инициативная группа ЖСК «Семейный» обратилась ко мне как к собственнику земельного участка, на котором находится ЖК, с просьбой провести все необходимые мероприятия для завершения работ по газификации ЖК.

Инициативная группа сообщила, что она инициирует и проведет еще одно собрание, предметом которого будет сбор дополнительных денежных средств и заключение договоров, чтобы довести это мероприятие до логического конца. С протоколом собрания меня пока не ознакомили, еще неизвестно, что они решили.

Когда приходили члены инициативной группы, мы предварительно с ними проговорили, что, так как ситуация напряженная, если все-таки данный агентский договор поручения будет заключаться со мной как индивидуальным предпринимателем, то при подписании и согласовании в обязательном порядке должны присутствовать члены инициативной группы – члены ЖСК, чтобы они своей подписью подтвердили, что довели текст к сведению всех владельцев квартир, что все согласны. Будет открыт отдельный расчетный счет, на который поступят целевые средства от жителей. Он будет максимально открытым и прозрачным: я буду предоставлять лицу, обозначенному в договоре, ежедневно отчеты о движении целевых денежных средств на счете, на который они будут поступать. Инициативная группа должна с ними ознакомиться, принять и организовать ознакомление с этой информацией всех остальных членов ЖСК. В случае непредоставления услуги деньги будут возвращены. Только на таких условиях я готова помочь гражданам в их просьбе. Все должно быть максимально прозрачно и понятно, во избежание кривотолков и негатива.

Изначально газификация не была предусмотрена в этих домах. Возможно, когда в 2016-2017 годах люди покупали там квартиры, тогда шел процесс голосования, принятия решения, о том, что в дальнейшем будет газ, им наверняка озвучивалось.

80 % работ, направленных на газификацию данных объектов, уже выполнены застройщиком.

Сейчас очень остро стоит также проблема отопления домов. Но особенно отмечаем, что они переданы в в управляющую компанию «Южный ветер» еще в конце сентября – начале октября и обязанность теплоснабжения в том числе лежит на управляющей компании».

Комментарий УК

Журналист связался и с этой организацией, где прокомментировали ситуацию:

«Дом на улице Войсковой, 6а с 2017 года передан на баланс управляющей компании «Южный ветер». Отапливается он дизельным топливом. Порядка 8-11 метров кубических жидкого топлива уходит в месяц в отопительный сезон на обогрев и горячую воду.

Насколько мне известно, по проекту должна быть газовая котельная и в доме 6, и в 6а. Но на данный момент дизель и там, и там.

Дом № 6 мы не можем принять к себе на управление до тех пор, пока он не включен в реестр и находится на рассмотрении в жилищной инспекции», – рассказал директор управляющей компании «Южный ветер» Александр Мамонов.

Что решили?

В пятницу, 16 ноября 2018 года, состоялось собрание жильцов домов, на котором присутствовали заместитель главы района Юрий Савенко, начальник управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики Роман Саев, глава Южно-Кубанского сельского поселения Андрей Сивоконь, директор управляющей компании «Южный ветер» Александр Мамонов.

Выяснили, что застройщик без ведома жильцов внес изменения в проектную документацию в части изменения вида топлива для системы отопления и горячего водоснабжения. О данных изменениях не доводилась информация дольщикам, также отсутствуют изменения в проектных декларациях, размещённых на сайте застройщика: http://xn--e1aaboacpk5a9h.xn--p1ai/. В домах уже выбран способ управления в виде УК «Южный ветер», однако приступить к своим обязанностям они смогут не ранее 1 декабря 2018 года.

Представители администрации пообещали, что людей примут и окажут им посильную помощь. Обязательства по возмещению убытков текущего периода решили взыскать с застройщика в судебном порядке.

Сейчас для того, чтобы включить отопление, нужно подвезти солярку – соответственно, требуются деньги от потребителей.