Почему люди уже два дня не могут дождаться 108-го?

В редакцию «РВС» обратилась читательница с жалобой: «Уже два дня моя дочь-школьница не может уехать из Динской 108 автобусом на 14.30. Вчера простояла под снегом, сегодня — по холоду. Сами понимаете, погода не способствует прогулкам, а ребенок, кроме как автобусом, уехать не может по-другому. И как быть? Почему автобус не ходит по расписанию?»

Ситуацию нам прокомментировала заместитель генерального директора ООО «Югополис-Экспресс» Алина Устинова: «Вчера автобус на 14.30 вышел на маршрут. У нас сломалась другая машина, которая должна была выехать на 7.30, 10.50, 17.30.

А вот сегодня действительно на 14.30 не было транспорта, так как после первого рейса у автобуса сломался трос. И сейчас мастера в экстренном порядке его чинят. Планируется выпустить машину уже на 17.30, если ремонт успеют окончить.

Это связано с изношенностью автопарка, который достался нам «в наследство» и ему уже 11 лет. Сейчас делаем все возможное, чтобы его обновить».

По всем возникающим вопросам пассажиры могут обращаться на дежурный телефон 8 (989) 210-59-46.