Почему меняется расписание маршрута № 205? (новое расписание)

Почему меняется расписание маршрута № 205? (новое расписание)

Почему меняется расписание маршрута № 205? (новое расписание)

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4 часа назад Автобус на озмоллИзменение расписание автобуса на озмоллМаршрут 205Новости Динского районаОзмоллРасписание маршрута 205

В «РВС»  постоянно обращаются жители района, которые  пользуются автобусом  № 205. Напомним,  в августе запустили рейс из Динской в OZ МОЛЛ через Первореченское и Агроном.  Маршрут  сразу же привлек внимание динчан и   вызвал массу вопросов о ходе движения, цене билета и – самое главное – расписания.


Пассажиры рейса присылают в «РВС» фотографии  постоянно обновляемых расписаний , кто-то ждет и не может дождаться автобуса и всех интересует один вопрос: почему меняется расписание и когда будет окончательное?


Как выяснили журналисты «РВС»  перепетии со временем движения автобусов  вызваны тем, что перевозчик – ООО «Респект»  изучает пассажиропоток, чтобы составить  наиболее комфортное и экономически выгодное  расписание. 


Сейчас действует вот это расписание. Об изменениях мы будем вас информировать.

OZ МОЛЛ - Динская 


ОZ МОЛЛ

(отправление)

Знаменский

Агроном

Первореченское

Динская

( ул.Крайняя)

Прибытие

8:35

8:45

9:03

9:33

10:10

10:20

10:30

10:48

11:18

11:55

12:00

12:10

12:28

12:58

13:35

14:05

14:15

14:33

15:03

15:40

17:30

17:40

17:58

18:28

19:05

19:25

19:35

19:53

20:23

21:00

21:00

21:10

21:28

21:58

22:35

22:45

22:55

23:43

23:58

00:20


Динская (ул.Крайняя)

Первореченский

Агроном

Знаменский

OZ МОЛЛ

Прибытие

6:50

7:27

7:57

8:15

8:25

8:35

9:12

9:42

10:00

10:10

10:15

10:52

11:22

11:40

11:50

12:20

12:57

13:27

13:45

13:55

15:45

16:22

16:52

17:10

17:20

17:45

18:22

18:52

19:10

19:20

19:15

19:52

20:22

20:40

20:50

21:05

21:42

22:12

22:30

22:40

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