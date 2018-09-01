Почему меняется расписание маршрута № 205? (новое расписание)
В «РВС» постоянно обращаются жители района, которые пользуются автобусом № 205. Напомним, в августе запустили рейс из Динской в OZ МОЛЛ через Первореченское и Агроном. Маршрут сразу же привлек внимание динчан и вызвал массу вопросов о ходе движения, цене билета и – самое главное – расписания.
Пассажиры рейса присылают в «РВС» фотографии постоянно обновляемых расписаний , кто-то ждет и не может дождаться автобуса и всех интересует один вопрос: почему меняется расписание и когда будет окончательное?
Как выяснили журналисты «РВС» перепетии со временем движения автобусов вызваны тем, что перевозчик – ООО «Респект» изучает пассажиропоток, чтобы составить наиболее комфортное и экономически выгодное расписание.
Сейчас действует вот это расписание. Об изменениях мы будем вас информировать.
OZ МОЛЛ - Динская
ОZ МОЛЛ
(отправление)
Знаменский
Агроном
Первореченское
Динская
( ул.Крайняя)
Прибытие
8:35
8:45
9:03
9:33
10:10
10:20
10:30
10:48
11:18
11:55
12:00
12:10
12:28
12:58
13:35
14:05
14:15
14:33
15:03
15:40
17:30
17:40
17:58
18:28
19:05
19:25
19:35
19:53
20:23
21:00
21:00
21:10
21:28
21:58
22:35
22:45
22:55
23:43
23:58
00:20
Динская (ул.Крайняя)
Первореченский
Агроном
Знаменский
OZ МОЛЛ
Прибытие
6:50
7:27
7:57
8:15
8:25
8:35
9:12
9:42
10:00
10:10
10:15
10:52
11:22
11:40
11:50
12:20
12:57
13:27
13:45
13:55
15:45
16:22
16:52
17:10
17:20
17:45
18:22
18:52
19:10
19:20
19:15
19:52
20:22
20:40
20:50
21:05
21:42
22:12
22:30
22:40
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