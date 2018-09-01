Почему меняется расписание маршрута № 205? (новое расписание)

В «РВС» постоянно обращаются жители района, которые пользуются автобусом № 205. Напомним, в августе запустили рейс из Динской в OZ МОЛЛ через Первореченское и Агроном. Маршрут сразу же привлек внимание динчан и вызвал массу вопросов о ходе движения, цене билета и – самое главное – расписания.





Пассажиры рейса присылают в «РВС» фотографии постоянно обновляемых расписаний , кто-то ждет и не может дождаться автобуса и всех интересует один вопрос: почему меняется расписание и когда будет окончательное?





Как выяснили журналисты «РВС» перепетии со временем движения автобусов вызваны тем, что перевозчик – ООО «Респект» изучает пассажиропоток, чтобы составить наиболее комфортное и экономически выгодное расписание.





Сейчас действует вот это расписание. Об изменениях мы будем вас информировать.

OZ МОЛЛ - Динская





ОZ МОЛЛ (отправление) Знаменский Агроном Первореченское Динская ( ул.Крайняя) Прибытие 8:35 8:45 9:03 9:33 10:10 10:20 10:30 10:48 11:18 11:55 12:00 12:10 12:28 12:58 13:35 14:05 14:15 14:33 15:03 15:40 17:30 17:40 17:58 18:28 19:05 19:25 19:35 19:53 20:23 21:00 21:00 21:10 21:28 21:58 22:35 22:45 22:55 23:43 23:58 00:20



