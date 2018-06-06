Почему мужчина из Динской стал Робинзоном Крузо?

В редакцию «РВС» обратилась женщина, которая поведала совершенно нетипичную историю о своем знакомом, которого дочь с зятем выселили во времянку в дачном товариществе «Труд». Там нет ни света, ни воды. Мужчина остался один, как настоящий Робинзон Крузо. Вот только помощника Пятницы у него не оказалось.

Корреспондент «РВС» отыскала Юрия Герасимова, чтобы разобраться, каким образом он остался без благ цивилизации и почему ему совершенно некому помочь.

Добраться до места жительства мужчины оказалось не так просто. Во-первых, находится его дом в очень отдаленном месте. Во-вторых, траву на подходе ко двору довольно трудно преодолеть: сразу заметно, что гости у него – это редкость.

Первое, что можно увидеть, – маленький аккуратный домик, обшитый пластиком. Но вокруг него все заросло травой. Забора нет – может войти любой, кто пожелает. Если подойти ближе, на глаза попадается подобие дорожки, которая создана из досок, бетонных плит разной толщины, на ней, по незнанию, легко можно подвернуть ногу. Справа от дома находится импровизированная печка из кирпичей и прутьев. Как узнаем позже, это единственный для мужчины способ приготовить себе еду.

Из дома выходит мужчина. Он еле переставляет ноги – заметно, что каждый шаг ему дается с трудом. Идет он на ощупь, ведь практически ничего не видит.

Здороваемся, завязывается разговор.

Юрий Герасимов рассказывает, что живет в этой времянке с 19 октября 2017 года, когда его сюда привез зять. По словам мужчины, здесь даже не было входной двери – он повесил плотную ткань, чтобы хоть как-то спасаться от холода. Дверь установили только после того, как знакомые сказали дочери, что обратятся в полицию за такое отношение.

Отапливаться было нечем, зять лишь один раз привез бревна, часть из которых, как рассказывает Юрий, он даже не смог распилить. Просил, говорит, зятя, на что тот ответил, мол, у него сломалась бензопила, да и здесь лесополоса рядом – пускай сам дрова заготавливает.

По словам мужчины, единственные, благодаря кому он еще жив, это сестра и ее муж. Они постоянно ему помогают – привозят воду, еду. Дрова тоже привез именно свояк. Он и в поликлинику возил Юрия. Последнему нужно срочное лечение, иначе ему грозит ампутация ног, да и глаза практически ничего не видят. Но у мужчины элементарно нет денег даже на проезд туда. Он рассказывает, когда по состоянию здоровья ушел с работы, остался полностью без дохода. Даже телефон продал, чтобы хоть немного иметь возможность поправить здоровье.

Как рассказывает Юрий, его дочь с зятем продали дом, где он жил, при этом ни копейки он не получил. Мужчину выселили во времянку, которая непригодна для жизни – нет ни электричества, ни воды.

В марте 2018 года на улице установили ЛЭПы. Подключение к дому стоит 50000 руб. Естественно, у Юрия нет таких денег, чтобы сделать ввод электросетей в жилье. Он снова обратился, по его словам, к зятю, на что тот ответил, что нет средств и никто этим вопросом заниматься не будет.

Мужчина рассказывает, что распри с дочерью и зятем начались на почве веры. Теперь он остался, по его словам, сам по себе — помощи особо ждать не от кого. У него нет человеческих условий для жизни, нет возможности получить необходимое лечение. Юрий сравнивает себя с Робинзоном Крузо. Он говорит: «Выхожу каждое утро на улицу, а там лишь лесополоса. И тишина оглушающая. Боюсь, что скоро сойду с ума от полного одиночества».

К сожалению, связаться с дочерью мужчины редакция «РВС» не смогла – Юрий не предоставил ее контактных данных.