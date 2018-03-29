Почему нельзя отправить сообщение в Telegram? Фото: iphones.ru
Почему не работает популярный мессенджер Telegram?
Сегодня в 11.00 по МСК перестал работать Telegram. Пользователи отмечают, что не могут отправить сообщения.
В интернете появилась версия, что данный мессенджер закрыл Роскомнадзор. Но это не правда. Ведь проблемы возникли не только в России, но и в Германии, Италии и других странах Европы.
Ясность в происходящее внес создатель мессенджера Павел Дуров.
Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок
Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера Telegram о необходимости предоставить информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Сделать это они обязаны до 3 апреля. Но владелец ответил отказом, отмечая, что конфиденциальность — их главный приоритет.
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