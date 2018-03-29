Почему не работает популярный мессенджер Telegram?

Сегодня в 11.00 по МСК перестал работать Telegram. Пользователи отмечают, что не могут отправить сообщения.

В интернете появилась версия, что данный мессенджер закрыл Роскомнадзор. Но это не правда. Ведь проблемы возникли не только в России, но и в Германии, Италии и других странах Европы.

Ясность в происходящее внес создатель мессенджера Павел Дуров.