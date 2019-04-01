Почему нельзя оставлять малыша одного с точки зрения психологии?

Кроме того, ребенок также перестает доверять миру, изучать его, интересоваться им. В будущем это может привести к очень серьезным задержкам в развитии. Что касается отдаленных последствий, то тут происходит следующее: ребенок, пережив однажды этот тяжелый опыт, на подсознательном уровне как бы «отрезает» его, диссоциирует. Опыт вроде бы забывается. Но во взрослой жизни какое-то событие или ситуация могут попасть в этот нервный узел и вызвать бурную эмоцию, которая может проявиться в абсолютно не связанной с этим ситуации. Между собой таких людей часто называют неадекватными.

Еще одним вариантом развития событий может стать психологическая капитуляция – ребенок может решить, что его бросают, потому что он этого заслуживает, потому что он плохой. Он начинает воспринимать себя как жертву, как слабого, никому не нужного человека. Естественно, добиться успеха (да и просто благополучия) в жизни с таким самовосприятием бывает очень сложно. Что тут можно посоветовать родителям? Необходимо находиться рядом с ребенком, поддерживать его, минимум до 5-6 лет не оставлять одного. Но тут важно еще помнить, что нельзя переусердствовать с опекой.

Гиперопека зачастую является вторым полюсом в поведении родителей. Не надо постоянно кружить над своим чадом, но надо всегда быть для него доступным для того, чтобы вмешаться в какую-то ситуацию, с которой ребенок в силу возраста не может справиться самостоятельно. Будьте всегда рядом, но откажитесь от гиперопеки. В наши дни родители часто стремятся предугадать все желания и потребности ребенка еще до того, как тот сам успел их осознать. Это часто становится причиной той же задержки в развитии речи – ведь ребенку эта функция становится не нужна, так как родители удовлетворяют все его желания еще до их формирования у самого ребенка.

«Совет будет такой: придерживайтесь золотой середины. Будьте всегда где-то рядом с ребенком, приходите ему на помощь, когда она действительно нужна, но не стремитесь контролировать каждый шаг своего ребенка, предоставляйте ему свободу – это нужно прежде всего для его корректного и своевременного развития», – подытожил эксперт.

Психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов тоже высказался по этому поводу.

«Желательно, чтобы мама не оставляла ребенка одного до года-полутора. В это время у ребенка формируется так называемая «база доверия» – он познает мир, изучает его, начинает доверять людям, которые его окружают. Поэтому, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности без мамы, в его окружении должен быть человек, с которым его потом можно будет оставлять. И это необязательно родственник – главное, чтобы ребенок видел его рядом с мамой, привык к нему. Если рядом нет бабушек или дедушек, эту роль может исполнить близкая подруга или соседка. Безусловно, мама должна сама доверять этому человеку», – рассказывает он.

Психолог отмечает, что примерно с 1,5 года у ребенка появляется стремление к самостоятельности и расставание становится для него менее болезненным. Ему уже можно объяснить, что мама скоро вернется, что разлука не навсегда. Можно начать чаще практиковать недолгие отлучки, например, оставлять малыша с няней, старшими детьми, бабушками и дедушками. Да, в момент разлуки ребенок может заплакать – это вполне нормальная реакция. Его нужно отвлечь игрушкой, другим занятием, чтобы переключить внимание. Так у ребенка сформируется здоровая привязанность к маме, он будет спокойнее относиться к расставаниям и радоваться ее возвращению.