Почему Никиту не берут в детский сад?

Известную песню про количество девчат и ребят молодые мамы Динского района могут петь на свой лад: потому что на 100 мест в детских садах претендует 170 ребят. Вернее, 174, как было по данным на март месяц. Но тот факт, что детских садов не хватает, понятен всем. Другое дело, когда места вроде бы и есть, но ребенка туда все равно не берут. Именно так и случилось у жительницы хутора Карла Маркса Веры Соколовой.

- Моему сыну Никите в январе исполнилось два года. Но в детский сад его не берут!

Министерство образование с этого года делит детей, рожденных в одном году на две категории. Те, кто родился до сентября идут в сад, те, кто после, должны ждать еще год. По факту в этом году из сада ушло 9 выпускников, а набрали новеньких — 7. Места есть. Но почему-то моего мальчика не берут! Хотя, когда садик открывали и им нужны были дети, брали тех, кому еще не исполнилось 2,5 лет.

Сейчас нам говорят, что они не отказывают нам в месте в детский сад. Но это произойдет позже — на целый год, когда сыну исполнится 3,5 года. Но у нас тут хутор, здесь ничего нет, негде гулять. Вот и приходится ребенку сидеть дома, когда другие дети весело и с пользой проводят время в компании сверстников в детском саду.





По словам Веры, им пришлось самим оборудовать площадку перед домом, чтобы детворе было, где играть. Качели, домик, машинка, игрушки. Но весь день Никита здесь с мамой, ведь его друзья и старшая сестра ходят в детский сад.

- Мы когда отводим Аню в садик, Никита не понимает, почему его не берут, почему он не может играть с другими детками. И я не понимаю.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы отправились к заведующей детским садом № 61. Вот что нам ответила Ирина Рогачева:

- Законом для формирования групп в детских садах определен возрастной период с 1 сентября до 1 сентября предыдущего и последующего года. Поэтому дети, рожденные с 1 сентября 2015-го года по 1 сентября 2016 г будут формироваться в группу на следующий год. Заметьте, и в школах классы формируются по возрасту, к 1 сентября. И кто-то идет в 6,5, а кто-то — почти в 8 лет.









Детский сад открыт после капитального ремонта 10 июня 2014-го года. После открытия мы набирали детей по территориальному признаку — это малыши, проживающие в хуторе Карла Маркса. Тогда действительно брали и деток, которым не исполнилось еще 2,5 лет, чтобы садик не простаивал. Сейчас мы работаем в плановом режиме. Сад посещают 70 детей, в основном это местные мальчишки и девчонки. Только при наличии свободных мест мы можем взять детей из ст Новотитаровской, поселка Южного.

Как нам пояснили в районном управлении образования, места в детские сады распределяются с помощью автоматической электронной базы. А ей не объяснишь, что в детский сад хочется в 2,5 года, а не в 3,5.



