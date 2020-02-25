Почему перестали класть новую плитку на Красной?

“Старую плитку сняли, а новую не кладут”, - такое обращение в “РВС” поступило от жительницы Динской.

Женщина рассказала, что в районе “Кубаньэнергосбыта”, на ул. Красной, 11 и 13, уже несколько недель нет работ по обновлению тротуара, местным приходится ходить по неровной поверхности.

Чтобы узнать причину, “РВС” обратилась в подрядную организацию.

Там рассказали, что в данный момент укладка тротуарной плитки от ул. Широкой до ул. Садовой приостановлена. Это связано с тем, что на заводе, где ее изготавливают, сейчас идет ремонт.

Ориентировочно производство возобновится в начале марта. Темп снизился, но работы по реконструкции Красной продолжаются, сейчас подрядная организация озадачена другими локациями.