Почему по улице Дружбы в Динской весь день отключают свет?
1 Мая 2019-го года в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители улицы Дружбы в станице Динской.
- У нас сегодня несколько раз отключали электричество. За час – раз семь. И это в праздник! Сейчас вообще без света сидим. Что происходит?».
Жители обратились в единую диспетчерскую службу Динского района на номер 8(861)6-12-01. Там ответили, что неизвестно, когда дадут электричество на улицу Дружбы, но все инстанции поставлены в известность о сложившейся ситуации, в том числе и глава поселения.
Как стало известно «РВС», линия принадлежит некой компании, которая от нее отказалась. Электроэнергией улицу снабжает подстанция, находящаяся на территории сахарного завода, а вот саму линию обслуживать некому.
Как пояснила диспетчер, потребителям необходимо срочно написать коллективное письмо и добиваться, чтобы линию взяла на баланс другая компания.
Жители улицы сообщают, сто электричества по прежнему нет, но работы на линии ведутся.
«РВС» будет следить за развитием ситуации.
Комментарии
Жители сами должны писать коллективное письмо? А администрация у нас на что?