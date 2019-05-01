Почему по улице Дружбы в Динской весь день отключают свет?

Почему по улице Дружбы в Динской весь день отключают свет?

Почему по улице Дружбы в Динской весь день отключают свет?

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7 часов назад ДинскаяДинской районОтключение электроэнергии в ДинскойЭлектросети

1 Мая 2019-го года в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители улицы Дружбы в станице Динской.

- У нас сегодня несколько раз отключали электричество. За час – раз семь. И это в праздник!  Сейчас вообще без света сидим. Что происходит?».

Жители обратились в единую диспетчерскую службу Динского района на номер 8(861)6-12-01. Там ответили, что неизвестно, когда дадут электричество на улицу Дружбы, но все  инстанции поставлены в известность о сложившейся ситуации, в том числе и глава поселения.  

Как стало известно «РВС»,  линия принадлежит некой  компании, которая   от нее отказалась.  Электроэнергией улицу снабжает подстанция, находящаяся на территории сахарного завода, а вот саму линию обслуживать некому.  

Как пояснила диспетчер,  потребителям необходимо срочно  написать коллективное письмо  и добиваться, чтобы линию взяла на баланс другая компания.

Жители улицы сообщают, сто электричества по прежнему нет, но работы на линии ведутся.

«РВС» будет следить за развитием ситуации.

Комментарии

Олег
Олег 2 часа назад

Жители сами должны писать коллективное письмо? А администрация у нас на что?

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