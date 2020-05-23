Почему посты стоп-контроля продолжают работу?

Сегодня, 23 мая, утром в "РВС" поступило несколько обращений от динчан и от жительницы Мичуринского поселения. В обоих случаях жителей возмутило наличие постов ДПС, проверяющих пропуска. Один из них заметили по дороге из Динской в Пластуновскую (возле магазина "Фергана"), а другой на выезде из Агронома в Краснодар.

"Разве губернатор не объявил о послаблениях с 23 мая? Или мы чего-то не знаем?" - недоумевают подписчики.

"РВС" связалась с оперштабом Динского района по предотвращению распространения коронавируса. Там пояснили, что на постах проверяют прописку Динского района, а у гостей муниципалитета - наличие красных пропусков. Дорогу из Динской в Пластуновскую часто изпользуют для объезда постов на М4 "Дон".

Еще две недели назад, когда только анонсировали ослабление ограничительных мероприятий, Вениамин Кондратьев дал поручения усилить посты между муниципальными образованиями и контроль за гостями региона. То есть передвижение внутри района свободное для всех, кто в нем прописан, а для поездки в Краснодар или, например, Ейск потребуется красный пропуск.