Почему приостановили укладку плитки на Красной?

Одна из самых обсуждаемых тем Динской — укладка новой плитки на Красной.

Вот и сегодня в редакцию позвонила женщина и выразила свое недовольство. Она рассказала, что возле одного из сетевых магазинов около ул. Кирпичной разобрали тротуар до Хлеборобной.

«Они его не закончили, даже песком не засыпали, отсыпали щебенкой и бросили. А сейчас уже начали разбирать тот тротуар, который находится на другой стороне, где почта».

Обратившаяся не понимает, зачем снимать старую плитку на второй стороне, если работы еще не завершены на первой.

«Доступа к тротуару нет, приходится ходить по проезжей части. Там никто ничего не делает уже несколько дней», - поясняет она.

«РВС» связалась с организацией, которая контролирует работу на Красной. Там прокомментировали этот вопрос так:

«Мы все прекрасно видим, что погода нелетная: вчера был снег, позавчера - дождь. Для того чтобы начать укладку, нужно уплотнить основание. При таких погодных условиях это сделать невозможно. Но так как у нас сроки очень сжатые, нам необходимо продолжать дальше проводить демонтаж, подготавливать основание, ставить бордюры. Это возможно делать в такую погоду. А завтра-послезавтра будет хорошая погода, продолжим укладку дальше».