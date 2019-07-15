Почему ремонт дороги вызвал недовольства у некоторых жителей?

В редакцию «РВС» обратился житель хутора Карла Маркса. Он обеспокоен тем, как делают капитальный ремонт дороги на улице Южной. По словам мужчины, прежде чем приступить к укладке гравия, старый слой покрытия нужно взрыхлить автогрейдерами. А по факту работники укладывают новый гравий сверху старой дороги. «Без взрыхления вода после дождей будет оставаться внутри дорожного полотна и повреждать новый слой. К тому же укатывать дорогу необходимо не асфальтными катками, а техникой с функцией «вибро», так как именно она уплотняет гравийное покрытие», – поясняет мужчина.

Он отметил, что такое отношение работников к ремонту приводит к быстрому разрушению дороги и к «выбрасыванию бюджетных средств на ветер».

В данном случае одна проблема вытекает из другой. На хуторе две улицы: Южная и Северная. Общественный транспорт по ним не ходит вообще. Жители, чтобы уехать в другой населенный пункт, идут до трассы «Новотитаровская – Динская». По словам хуторянина, людям приходится преодолевать по 5-8 км пешком. Если не принять меры, в дальнейшем они еще долго будут жить без местного общественного транспорта и ходить ежедневно несколько километров по разбитой дороге.

Мужчина отмечает, что глава Новотитаровского поселения Сергей Кошман многое делает для населенного пункта, только с ним у местных появились водопровод и газ. Он знает все проблемы, но разобраться с вышеописанным помогут только люди, которые занимают вышестоящие должности.

Журналиста «РВС» Сергей Кошман заверил, что жителям незачем беспокоиться:

«Нужно понимать, что есть смета, которая проходит краевую экспертизу. От нее подрядчик не сделает ни шагу. Работа в любом случае будет проходить проверку, все держится под контролем. Все действия подрядчика обязательно будут сверяться со сметой. Для того чтобы начать ремонт этой дороги, было приложено много усилий, все делается добросовестно, уже практически закончен выравнивающий слой», - пояснил глава поселения.

По поводу остановок и общественного транспорта по улицам населенного пункта Сергей Кошман подчеркнул, что это полномочия района. От администрации поселения эта ситуация не зависит. Сейчас основная масса жителей ездит на своих машинах, и перевозчики не хотят работать в убыток, потому что за весь маршрут будет набираться мало людей.

В конце разговора Сергей Кошман еще раз напомнил, как благоустраивается хутор Карла Маркса.

«И газ, и воду провели, мини-поликлиника есть, спортзал в школе будет строиться, дорогу ремонтируем...» – поделился он.

По словам главы, если брать на душу населения затраты на хутор Карла Маркса и на станицу Новотитаровскую, в первом случае они будут в разы выше.

Ольга Митрохина