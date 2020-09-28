Почему управление образования района на карантине?

Почему управление образования района на карантине?

Почему управление образования района на карантине?

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12 дней назад Александр ФисунГазета РВСДинской районКарантин управление образованияНовости Динского районаУправление образования Динской район

Сегодня, 28 сентября, мы не смогли дозвониться в управление образования администрации Динского района. Наш журналист отправился туда лично. Дверь закрыта. На ней висит объявление: «КАРАНТИН до 5 октября».

Мы связались с заместителем главы Динского района Александром Фисуном для прояснения ситуации. Он прокомментировал: «Министерство образования закрылось на карантин, потому что люди заболели коронавирусом. Есть центр поддержки образования, он работает и выполняет сейчас их функцию».

По его мнению, причиной могла быть тарификация – процедура, проводимая в начале учебного года. Ее характерной чертой является заседание комиссии, всех руководителей и их заместителей. 

«Хоть люди и были в масках, работал обеззараживающий прибор, но все равно друг друга "наградили". Происходило это в течение месяца, и так поэтапно, постепенно переболели», – говорит Александр Фисун.

На данный момент некоторые специалисты работают удаленно. Сам заместитель главы района  переболел в свое время этим вирусом и знает, насколько важно соблюдать все рекомендации врача.

Наталья Бережная

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