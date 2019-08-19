Почему УЗИ в детской поликлинике малыши ждут месяцами?

В редакцию «РВС» обратилась мама годовалого ребенка, которая столкнулась с длинной очередью на УЗИ в детской поликлинике Динской ЦРБ.

«Обращаясь для записи, я уточнила в регистратуре ориентировочное время приема, – рассказывает женщина. – Меня предупредили, что ждать надо около 2 месяцев. Через время попросила регистратора сообщить мне, какой месяц по записи сейчас принимают, и это оказался апрель, а точнее, его начало. Записалась я в очередь в начале июля. Получается, моя очередь подойдет к Новому году? И дело здесь не в том, что я не могу сделать УЗИ в платной клинике. Знаю, что хоть у грудничков таких проблем нет».

На вопрос ответила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Мадгазина. Она пояснила, что численность детского населения – более тридцати тысяч человек. Для их обслуживания необходимы 4,5 ставки врача ультразвуковой диагностики. Эти ставки разрабатывают три специалиста, по 1,5 на каждого. В последние месяцы по не зависящим от администрации Динской ЦРБ причинам возникли трудности. Это связано с отсутствием по уважительной причине одного из специалистов.

Проблему с очередью медики надеются решить в ближайшие пару недель. В планах руководства Динской ЦРБ в скором времени отправить на учебу по детской ультразвуковой диагностики двух специалистов.