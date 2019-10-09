Почему в 4 школе учеников не возит автобус?

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что уже некоторое время в 4 школе не осуществляется перевозка учеников на школьном автобусе.

С чем это связано, журналист «РВС» узнала у администрации АОУСОШ №4.

Там пояснили, что на данный момент водитель, который перевозит учащихся, находится в больнице из-за проблем со здоровьем. Сейчас он уже идет на поправку. Без школьного автобуса ученикам придется быть еще максимум две недели. После выздоровления водитель будет ездить по прежнему маршруту.