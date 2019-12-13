Почему в автобусе №107 молотки привязаны хомутами?

Поездки на автобусе — отдельная тема, о которой можно говорить очень долго. В редакцию «РВС» жители района обращаются с различными проблемами, которые касаются перевозчиков. В этот раз разговор зайдет о безопасности.

Читатель прислал нам фото молотков в автобусе №107 «Динская - Краснодар», которые привязаны пластмассовыми хомутами. «Разорвать его очень сложно. Вероятность, что среднестатистический человек в случае чего оторвёт молоточек — низкая. Это грубое нарушение перевозки людей. Это — безопасность», - пишет динчанин.

Журналист связалась с начальником службы безопасности ООО «Кубаньтранссервис», который объяснил ситуацию: «Мы постоянно, согласно технике безопасности, вешали молотки. Но они пропадали снова и снова. К сожалению, народ у нас такой, что забирает с собой все то, что не закреплено. Поэтому мы были вынуждены хомутами хоть как-то «удержать» молотки».