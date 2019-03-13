Почему в Динском районе часто отключают электричество?

В редакцию «РВС» часто обращаются жители с одним и тем же вопросом: почему у нас нет электричества? Жители обеспокоены тем, что отключения производят без предупреждения населения, а позвонив на горячую линию «Кубаньэнерго» они получают ответ: «Производятся плановые работы до 17 часов».

- Но если отключения плановые, значит, о них знали заранее. Но почему нас не предупреждают, - не понимают динчане.

Вопросы об отключениях электроэнергии и оповещении о них журналисты «РВС» задали помощнику директора филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по связям с общественностью Людмиле Трощенковой.

Вот какой официальный ответ мы получили:

- Электросетевое оборудование, как и любое другое, нуждается в регулярном осмотре, диагностике, выявлении и устранении неполадок. Своевременный и качественный ремонт – залог надежной поставки электрической энергии.

Для безопасного проведения работ энергетики вынуждены временно отключать электроснабжение потребителей. Ежемесячно специалисты Динского РЭС составляют график плановых отключений, который размещается на официальном сайте Компании, в местных СМИ и соцсетях. Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства.

Однако случается, когда плановая дата не соответствует фактической. Это может произойти по причине ухудшения погодных условий (в этом случае плановые работы не производятся), а также в случае необходимости проведения неотложных работ по устранению технологических нарушений. Оперативная информация передается в ЕДДС района, а также на горячую линию «Кубаньэнерго» - 8-800-100-15-52

На территории Динского района реализуется целый комплекс технических работ, предусмотренных производственными программами: замена поврежденных опор и проводов на воздушных линиях, демонтаж и перекладка кабельных линий, ремонт и обновление оборудования в трансформаторных подстанциях, строительство новых сетей, кабельных и воздушных линий, обрезка ветвей высокорастущих деревьев. График плановых отключений разрабатывается на основании результатов проведенных осмотров оборудования, проверки сроков эксплуатации, а также жалоб и обращений потребителей на качество электроэнергии.

Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, энергетики производят работы в том числе и в ночное время.

В беседе с Людмилой Трощенковой была достигнута договоренность, что вся оперативная информация по плановым отключениям электроэнергии будет направляться в «РВС», а мы сможем своевременно оповещать население через соцсети. График плановых отключений публикуется на сайте и в газете "РВС".



























