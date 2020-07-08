Почему в Динской не пустили в дома и квартиры жителей воду после 17 часов?
Как сообщает администрация поселения, работы по устранению проблемы ведутся до сих пор.
Напомним, ориентировочно, они должны были закончиться в 17.00.
Однако ненастная погода осложняет ремонт.
Что за авария случилась?
На магистральной трубе произошла коррозия метала, которая привела к образованию отверстия.
Для ремонта специалисты приняли решение вырезать техокно и через него устранить течь.
Воду откачали, отверстие заварили, уже сейчас заваривают технологическое окно.
Комментарии
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