Почему в Динской пропала вода?
Жители станицы Динской обратились в редакцию «РВС» с вопросом о том, почему нет воды и на какое время затянутся ремонтные работы:
«Живу на Береговой, воды нет, не в чем искупать маленького ребенка. Подскажите, пожалуйста, скоро ли включат воду или надо бежать в магазин за пятилитровой баклажкой?»
Журналист «РВС» связался с сотрудниками «Водоканала», которые пояснили, что на центральном водопроводе произошел порыв. Работы по его устранению уже закончены. Заняли они около двух часов. Подача воды жителям возобновлена.
Комментарии
Удивляюсь людям, которые пару часов не могут побыть без воды и которым именно в это время необходимо искупать ребенка! Сами себе создают проблемы на пустом месте! И почему нельзя самостоятельно позвонить в диспетчерскую Водоканала, чтобы выяснить причину исчезновения воды? Неужели надо в качестве посредника использовать редакцию газеты?