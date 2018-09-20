Почему в Динской вовремя не приезжают автобусы?

Сегодня, 20 сентября 2018 года, в редакцию «РВС» поступила жалоба от девушки на отсутствие автобуса.

«И опять вот стою на остановке на стадионе, знаю, что должен быть рейс №3, я на нем езжу все время, а его опять нет. Кошмар какой-то. Пусть дадут реальное расписание, будем подстраиваться уже под него» - сетует динчанка.

Журналист связался с диспетчерской ИП Медведев, чьи автобусы ездят в данном направлении. Там нам прояснили ситуацию, рассказав, что расписание не изменилось ни на одном из маршрутов. Просто сегодня автобус №3 сломался, из-за этого «пропустил один круг». Сейчас его уже починили и он выехал на смену.