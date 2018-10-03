Почему в Динской возле баков всегда грязно?

Многие жители Динской часто обращаются в редакцию «РВС» со следующим проблемным вопросом: «Почему возле мусорных баков часто можно увидеть свалку: ветки, старую мебель, строительные отходы? Мы же платим за то, чтобы мусор вывозили. А то баки пустые, а рядом – бардак».

Журналист обратился в администрацию поселения, чтобы выяснить, кто и как должен убирать отходы.

Что такое ТКО?

Там нам пояснили, что жители платят за мусор 93,11 руб. в месяц за человека. Они оплачивают только вывоз твердых коммунальных отходов. Это «отходы хозяйственной деятельности населения (приготовление пищи, уборка и текущий ремонт квартир), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Местом накопления ТКО являются металлические мусорные контейнеры».

Что нельзя выбрасывать в баки?

растительные отходы (спил деревьев и кустарников, листва, ботва и т. д.);

грунт и земельный смет;

строительные отходы, образующиеся при капитальном ремонте, перепланировке, реконструкции или сносе зданий и сооружений (кирпичи, штукатурка, бревна, доски и т. д.);

жидкие бытовые отходы;

промышленные отходы, образующиеся в результате производственной деятельности организаций;

опасные и радиационные отходы (ртутные лампы, аккумуляторы, медицинские отходы и т. д).

Что делать, если нужно выбросить иной мусор?

Вывоз мусора, не относящегося к ТКО, на территории станицы Динской осуществляется двумя организациями:

МУП «Динское» (выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, уборке мест сбора ТКО, контейнерных площадок, специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории Динского сельского поселения), тел. 8 (929) 836-99-57;

АО «Мусороуборочная компания» (сбор, вывоз и размещение отходов 4-5 классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам, образующихся на несанкционированных свалках станицы Динской), тел. 8 (86162) 5-87-86.

Если вам нужно выбросить иной мусор, который образовался в ходе капитального ремонта, или промышленные, опасные, растительные отходы, то вы можете обратиться в любую из этих организаций.

Что грозит за несанкционированную свалку?

Законодательством предусмотрен административный штраф от 1 тысячи рублей за вывоз отходов, не являющихся ТКО, создание стихийных свалок, выброс крупногабаритного мусора в непредусмотренные места.

Еженедельно составляют протоколы о данных правонарушениях.

Администрация Динского сельского поселения в очередной раз просит жителей и гостей соблюдать правила и выбрасывать разрешенные отходы в контейнеры.