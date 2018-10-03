Почему в Динской возле баков всегда грязно?
Многие жители Динской часто обращаются в редакцию «РВС» со следующим проблемным вопросом: «Почему возле мусорных баков часто можно увидеть свалку: ветки, старую мебель, строительные отходы? Мы же платим за то, чтобы мусор вывозили. А то баки пустые, а рядом – бардак».
Журналист обратился в администрацию поселения, чтобы выяснить, кто и как должен убирать отходы.
Что такое ТКО?
Там нам пояснили, что жители платят за мусор 93,11 руб. в месяц за человека. Они оплачивают только вывоз твердых коммунальных отходов. Это «отходы хозяйственной деятельности населения (приготовление пищи, уборка и текущий ремонт квартир), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Местом накопления ТКО являются металлические мусорные контейнеры».
Что нельзя выбрасывать в баки?
растительные отходы (спил деревьев и кустарников, листва, ботва и т. д.);
грунт и земельный смет;
строительные отходы, образующиеся при капитальном ремонте, перепланировке, реконструкции или сносе зданий и сооружений (кирпичи, штукатурка, бревна, доски и т. д.);
жидкие бытовые отходы;
промышленные отходы, образующиеся в результате производственной деятельности организаций;
опасные и радиационные отходы (ртутные лампы, аккумуляторы, медицинские отходы и т. д).
Что делать, если нужно выбросить иной мусор?
Вывоз мусора, не относящегося к ТКО, на территории станицы Динской осуществляется двумя организациями:
МУП «Динское» (выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, уборке мест сбора ТКО, контейнерных площадок, специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории Динского сельского поселения), тел. 8 (929) 836-99-57;
АО «Мусороуборочная компания» (сбор, вывоз и размещение отходов 4-5 классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам, образующихся на несанкционированных свалках станицы Динской), тел. 8 (86162) 5-87-86.
Если вам нужно выбросить иной мусор, который образовался в ходе капитального ремонта, или промышленные, опасные, растительные отходы, то вы можете обратиться в любую из этих организаций.
Что грозит за несанкционированную свалку?
Законодательством предусмотрен административный штраф от 1 тысячи рублей за вывоз отходов, не являющихся ТКО, создание стихийных свалок, выброс крупногабаритного мусора в непредусмотренные места.
Еженедельно составляют протоколы о данных правонарушениях.
Администрация Динского сельского поселения в очередной раз просит жителей и гостей соблюдать правила и выбрасывать разрешенные отходы в контейнеры.
Комментарии
А жителей Динской не интересует вопрос, какого черта мусорные баки стоят на проезжей части? Или это по ГОСТу, а то возле Дома Пионеров парковка видели те не по ГОСТу, а то что баки стоят, не пойми как это сотрудников ГИБДД не волнует. А если кто видел, как забирают этот мусор, то водителей мусороуборочных компаний, давно пора пинком под зад и ВУ отбирать.
Недавно видел такую картину, перекресток Коммунальной/Пролетарской, это нужно было додуматься, стать на пешеходном переходе, параллельно улице Коммунальной, перегородив половину проезжей части Пролетарской, левый поворот на Коммунальную, только со встречной полосы, и то, нужно было высунуться на Коммунальную так, чтоб было видно, что там едет. Соответственно, те кто хотел бы повернуть на Пролетарскую, должны были бы поворачивать на встречку, не видя что там происходит.