Почему в некоторых точках района не вывозят мусор?

В социальных сетях «РВС» с начала января сообщения засыпаны фотографиями переполненных мусорных баков в Динской, Красносельском, Пластуновской, Старомышастовской и Воронцовской.

«Несколько дней никто не вывозит мусор», – возмущены жители некоторых сельских поселений Динского района.

Журналист «РВС» дозвонилась в ОАО «Мусороуборочная компания». Там сообщили, что с 1 января поменялась техника и рабочие. Большая часть из них – городские. Из-за этого бывают случаи, когда пропускают точки.

Не отрицают и тот факт, что 31 и 1 числа было перенакопление на многих площадках. Но прокомментировали, что ситуация исправляется.

Некоторые жители звонят по телефону, указанному в договоре, который они заключили с «Мусороуборочной компанией». Сообщают, где перенакопление и специалисты оперативно решают проблему.

Или помогают администрации сельских поселений. У каждой есть номер телефона дежурного, если кто-то из жителей обращается в администрацию с этой проблемой, звонят ему и за мусором приезжают.

График работы не менялся, во всех населённых пунктах района вывоз осуществляют в соответствии с ним.

Поэтому есть два варианта, чтобы быстро решить проблему с перенакоплением: прозвонить по телефону в договоре или сообщить в администрацию. Тогда ситуация сразу будет исправлена.