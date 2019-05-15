Почему в Новотитаровской закрыли кабинет ортопеда-стоматолога?

В редакцию газеты «РВС» обратилась жительница станицы Новотитаровской Наталья, которая рассказала о том, что в местной поликлинике закрывают кабинет ортопеда-стоматолога.

«Мы так ждали, когда уже закончатся майские праздники, чтобы попасть к стоматологу. У моей дочери ДЦП. И вот, придя в поликлинику, получили от ворот поворот, ведь кабинет закрывается. Мы постоянно обращаемся к этому врачу. Как же теперь нам быть? Ездить куда-то совсем неудобно», - жалуется женщина.

Она также рассказала, что к этому ортопеду-стоматологу часто обращаются инвалиды, пенсионеры, ветераны — все те, кто не сможет далеко добраться.

«По слухам, закрывают кабинет из-за того, что он нерентабелен. Вроде как людям планируют предоставлять транспорт в Краснодар или в Динскую для посещения врача. Но это же не выход!

Женщина, которая приехала к стоматологу на инвалидной коляске, вообще была в шоке, ведь она не представляет, как теперь быть.

Доктор, которая принимает пациентов, очень вежливая, мастер своего дела. К ней всегда хотелось идти. Как же теперь быть?! Ведь в такой большой станице, как Новотитаровская, просто обязан быть ортопед-стоматолог!

Люди уже начали собирать подписи против закрытия кабинета. Уже более 10 человек подписали документ», - добавляет Наталья.

Журналист «РВС» связался с заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы Динской ЦРБ Анастасией Ланских, чтобы узнать, как ситуация обстоит на самом деле и куда обращаться новотитаровцам.

«Кабинет ортопеда-стоматолога закрывается на месяц. Делается это для того, чтобы устранить замечания эпидемиолога, ведь это режимный кабинет — в нем работают с биоматериалами.

Два врача, которые там работают, на это время переводятся на прием в Динскую районную стоматологию (ст. Динская, ул. Кирпичная, 73а). Пациенты могут обращаться туда.

Кабинет ортопеда-стоматолога будет закрыт с 13 мая по 13 июня», - рассказала Анастасия Ланских.