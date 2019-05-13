Почему в Пластуновской не горит Вечный огонь?

После 9 Мая в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители станицы Пластуновской. Их шокировало, что сразу после праздника огонь на мемориале перестал гореть.

Мы пришли в парк уже в обед, дети очень хотели увидеть Вечный огонь. Но огонь не горел. Неужели вот так у нас чтят память о Великой Победе?

Как рассказал нам глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник, в станице действует не Вечный огонь, а Огонь памяти.

- Вечного огня у нас в станице никогда не было. На праздники — День Победы, День памяти и скорби и в День освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков мы подключаем к мемориалу газовый баллон и включаем огонь. В остальные дни огонь действительно не горит.







