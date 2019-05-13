Почему в Пластуновской не горит Вечный огонь?
После 9 Мая в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители станицы Пластуновской. Их шокировало, что сразу после праздника огонь на мемориале перестал гореть.
Мы пришли в парк уже в обед, дети очень хотели увидеть Вечный огонь. Но огонь не горел. Неужели вот так у нас чтят память о Великой Победе?
Как рассказал нам глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник, в станице действует не Вечный огонь, а Огонь памяти.
- Вечного огня у нас в станице никогда не было. На праздники — День Победы, День памяти и скорби и в День освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков мы подключаем к мемориалу газовый баллон и включаем огонь. В остальные дни огонь действительно не горит.
Комментарии
В Нововеличковской дома вновь строящиеся к газу не подключают. Газпром, наше народное достояние не имеет тех. возможности. Около 500 домов по моей информации. Покупая землю в Нововеличковской, Новотиторовской в описании газ рядом имейте это ввиду. То есть газа у вас по факту нет. РВС, может освятите эту проблему?