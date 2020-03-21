Почему в понедельник закрывают рынок в Динской?

Динчане начали задавать в "РВС" вопросы о том, почему в понедельник закрывают центральный рынок: "Неужели в связи с обстановкой, мы теперь останемся без возможности покупать продукты в привычном месте?".

В администрации Динского сельского поселения объяснили, что причин для беспокойства нет никаких. В понедельник состоится плановый санитарный день. Он проходит каждый месяц. Рынок в этот день не работает. Во вторник он начнет функционировать в обычном режиме.