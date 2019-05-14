Почему в васюринском парке нет бесплатного туалета?

В редакцию «РВС» обратились молодые мамы станицы Васюринской с проблемным вопросом.

«У нас в парке все отлично: площадка замечательная, чистенько, лавочек предостаточно, есть хорошая площадка погонять с мячом, есть и тренажеры, ну все прекрасно. Но! С туалетом в парке беда. Беда в каком смысле – он платный.

То есть, если захочется вдруг справить нужду, а денег в кармане нет, то терпи до дома. Или вот если такая мамочка, как я, с двумя детьми — пока своих маленьких хулиганов соберет в парк, то просто забудет взять с собой кошелек, совсем не специально, а случайно! У меня бывало такое не раз!

Раньше в кафе в парке можно было сводить ребенка, но сейчас сотрудники закрыли свой туалет.

И вот хочется узнать, должно ли так быть – платный туалет в центре станицы или все же и бесплатный должны предусмотреть? Как же решить эту проблему? Если надо, мы даже готовы коллективное письмо написать. Все-таки эта проблема есть!», - рассказали местные жители.

Журналист «РВС» связался с главой Васюринского сельского поселения Дмитрием Позовым, чтобы он рассказал, почему в центральном парке нет бесплатного туалета?

«Сейчас в парке есть туалет, который облагорожен, он поддерживается в надлежащем санитарном состоянии. Ценник там приемлемый.

Проблема в том, что содержание общественного туалета обходится дорого, а граждане не ценят этого и приводят его в непотребный вид.

В крайнем случае, если мамочке с ребенком срочно нужно в туалет, то можно попросить сотрудника любого общественного заведения пустить их в свою санкомнату», - рассказал глава поселения.