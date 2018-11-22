Почему затягивается строительство ВОПа в хуторе Карла Маркса?

Вчера, 21 ноября 2018 года, в Краснодаре прошло совещание, на котором обсудили освоение бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Председательствовала на нем вице-губернатор Анна Минькова с участием глав министерств и заместителей глав по соцвопросам муниципалитетов.

Главной темой стало здравоохранение.

В этом году в крае предусмотрено строительство порядка 25 зданий для ВОП.

Среди аутсайдеров, кроме Темрюкского, Тбилисского районов, оказался и Динской - отмечена низкая готовность объектов.

«РВС» связалась с заместителем главы района Юрием Савенко, чтобы он прокомментировал, почему стройка пунктра ВОП в хуторе Карла Маркса затянулась:

«В 2018 году наш район вошел в краевую программу по строительству здания врачей общей практики. Были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнения работ по проектированию и прохождению государственной строительной экспертизы. На этом этапе возникли проблемы с исполнением обязательств проектной организацией, что привело к отклонению от первоначальных сроков. В связи с этим к строительно-монтажным работам приступили только в октябре 2018.

Тем не менее, все они будут завершены до конца текущего года. Уже сейчас выполнены работы по вертикальной планировке земельного участка, устройству фундаментов, подъездных путей, кладка стен и перегородок здания, установка окон, создание пандуса для маломобильных групп населения. Готовы к приемке бетона сейсмопояса и элементы усиления.

Остается выполнить работы по монтажу кровли, внутреннюю отделку помещений, инженерные внутренние и наружние сети, устройство септика, электроснабжение, газификацию, беседки, благоустройство территории, ограждение по периметру участка.

Процент готовности составляет порядка 50 %».