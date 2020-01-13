Почти 10 тысяч жителей Динского района 14 января останутся без света

14 января в станицах Динской и Новотитаровской местные жители многих улиц непланово останутся без света.

Планируется ремонт высоковольтного оборудования на подстанции «Динская», обрезка веток, а также подключение типовой подстанции.

С 9.00 до 18.00 света не будет на следующих улицах станицы Динской:

ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Коммунальная, ул. Гоголя, ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Краснодарская, ул. Динская, ул. Кирпичная, пер. Б. Полевого, пер. Закрытый, пер. Таманский, пер. Пионерский, ул. Октябрьская, ул. Красная, ул. Набережная, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Калинина, ул. Станичная, ул. Красноармейская, пер. Пацаева, пер. Фестивальный, ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Пластуновская.

Среди прочих без электричества останутся:

отдел МВД по Динскому району (ул. Шевченко), здание следственного отдела по Динскому району (ул. Луначарского), здание Детской школы искусств (ул. Луначарского), здание Управления сельского хозяйства администрации МО Динской район, Динской центральный рынок, здание ПАО «Ростелеком» (ул. Красная), магазин «Пятерочка» (ул. Красная, ул. Пролетарская), БУК МО «Межпоселенческая библиотека», ТЦ «Березка», ТЦ «Универмаг», здание типографии, торговый центр «Динск сити», здание Центра занятости населения, здание кинотеатра «40 лет Победы», магазины «Агрокомплекс» (ул. Красная), «Магнит» (ул. Комсомольская), «Дом пионеров», детский сад № 8 (ул. Красноармейская), детский сад № 3 (ул. Калинина), объекты теплоснабжения котельная № 6 (ул. Красная), объекты ООО «Водоканал» (ливневая КПП, ул. Линейная).

В станице Новотитаровской 14 января с 9.00 до 18.00 отключат электричество:

ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, ул. Гоголя, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, ул. Чкалова, пер. Чкалова, ул. Южная, ул. Луначарского, ул. Коммунаров, ул. Степная, ул. Крайняя, здание БОУ СОШ № 34.