Почтовый ящик Деда Мороза и ель появились в школьном дворе

Возможность отправить письмо Деду Морозу появилась у учеников динской школы № 2. Во дворе установили шикарную елку, под которой разместили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Символ Нового года украсили шарами, каждый класс сделал импровизированные подарочные коробки, которые нашли свое место под елочкой.

Как рассказал директор учебного заведения Николай Дмитренко, каждый год в холле школы появляется живая ель. А традиция устанавливать настоящую елочку во дворе зародилась еще пять лет назад. Она радует учеников, педагогов и гостей школы с начала декабря по конец января. Возле нее проводятся праздники, конкурсы. Когда выпадает много снега, возле новогодней красавицы сооружают горку.

Такая идея возникла, чтобы продлить детям сказку, чтоб ребята прониклись добром, радостью и могли загадать желания. В этом году ребята могут опустить в специальный бокс письма, в которых делятся с Дедушкой Морозом своими мечтами и оставляют пожелания учителям и родным.



