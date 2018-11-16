Под контролем приставов 6 детям-сиротам Динского района выдали жилье

По результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора Динского района в интересах детей-сирот к районной администрации суд вынес решения о предоставлении жилых помещений нуждающимся.

«В дальнейшем по инициативе прокуратуры Динского района в Динском РО ФССП были возбуждены исполнительные производства о принудительном исполнении требований прокурора по обеспечению жильем детей-сирот. По результатам мер, принятых приставами-исполнителями, 30 октября фактическим исполнением окончено 6 исполнительных производств, в рамках которых детям-сиротам предоставлено жилье для дальнейшего проживания», - рассказал старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Андрей Конищев.



