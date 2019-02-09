Под Пластуновской на М 4 Дон строят терминал для оплаты?

При проезде по трассе М 4 «Дон» под Пластуновской придется платить?

С таким вопросом в редакцию «РВС» обратились читатели. Беспокойство жителей вызывает развернувшееся на дороге строительство. «Неужели здесь, под Пластуновской, будет терминал для оплаты проезда по трассе «М 4 «Дон»? Нам часто приходится ездить по работе в сторону Кореновска, если проезд станет платным, нам такие траты не потянуть.

Журналист «РВС» пообщался с рабочими, возводящими арочную конструкцию над дорогой. Оказалось, что они монтируют пункт весового контроля.

- Это будет пост весового и весогабаритного контроля. Он будет в автоматическом режиме взвешивать грузовой автомобиль и измерять его габариты. Пост поработает в тестовом режиме, и если он покажет свою работоспособность в определении веса и габаритов с соблюдением положенных погрешностей, то, возможно, его передадут в эксплуатацию для выписывания постановлений за перегруз и превышения габаритов. Мы уже практически все смонтировали, потом начнутся пуско-наладочные работы, калибровка, поверка поверка госповерителем.

Посты весогабаритного контроля устанавливаются для сохранности наших дорог, чтобы по ним не ходил перегруженный транспорт, - отметил специалист.