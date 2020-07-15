Под предлогом сходить за деньгами, мужчина тайно вынес товар

Под предлогом сходить за деньгами, мужчина тайно вынес товар

Под предлогом сходить за деньгами, мужчина тайно вынес товар

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10 часов назад Газета РВСНовости Динского районаНовотитаровская

В социальных сетях “РВС” написала девушка. Она является продавцом в одном из магазинов техники (телефоны, музыкальные колонки, часы и т. п.) и аксессуаров в Новотитаровской.

Обратившаяся рассказала, что сегодня, 15 июля, в 10 утра к ней зашел мужчина неславянской внешности. В солнцезащитных очках и белом костюме.

Как отмечает читательница, сразу показался ей странным.

“Зашел, попросил флешку. Выложила перед ним ассортимент: на 16, 32 Гб. В нашем магазине можно еще пополнять счет телефона. Мне надо было записать номер, отвлеклась на секунду. Мужчина говорит: “Сейчас пойду за деньгами, наверное, схожу”, – и выходит. Тогда я и обнаружила, что он украл флешку на 32 гб”, – рассказала девушка.

После случившегося владелец магазина проверил по камерам, факт подтвердился. На видеозаписи видно, как он спокойно положил внешний накопитель и ушел.

В редакцию жительница Новотитаровской обратилась с целью предупредить и призвать остальных быть бдительными.

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