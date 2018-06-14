Под селом Красносельским обнаружены останки солдата

11 июня 2018 года краеведческим отрядом «Поиск» была проведена работа по поиску братской могилы (241 боец) в станице Нововеличковской, но ее местонахождение установить не удалось. В этот же день поступила информация, что под селом Красносельским на поле после дискования обнаружили человеческие останки.

«Поиск» выехал на место ближе к вечеру. Действительно, как рассказывает руководитель отряда Александр Попов, там нашли останки советского солдата. Погиб он в августе 1942 года — здесь как раз проходила линия фронта. При нем обнаружили пуговицу с гимнастерки, которую носили солдаты в тот период, что подтверждает примерную дату смерти.

Глубина захоронения останков — от 25 до 30 см. Также рядом были обнаружены осколки крупнокалиберного снаряда. Это позволяет предположить, что солдат погиб при взрыве, его присыпало землей и сослуживцы попросту не заметили тело.

Была проведена эксгумация останков. Сейчас они переданы настоятелю храма села Красносельского. Над ними проведут все необходимые обряды и захоронят, по предварительным данным, 22 июня.