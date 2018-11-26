Подарите ребенку новогоднюю сказку

Ресторан «Есаул» приглашает детей и их родителей на новогодний утренник. Гостей ждут елка, Дед Мороз и Снегурочка, подарки. Праздничная программа с участием аниматоров будет наполнена конкурсами. Для детей организаторы накроют стол с разными угощениями, среди которых будут пицца и картошка фри.

Ведется предварительная запись. Вход для сопровождающих бесплатный. Подарок входят в стоимость билета.

Часть вырученных денег от утренника будет передана в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Праздник состоится по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Выгонная, 37а.

Дату, время и стоимость билетов уточняйте по телефону 8-989-807-17-27.