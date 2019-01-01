Подведение итогов года в Инстаграме

Все больше людей пользуются Инстаграмом, ведут свои блоги, зарабатывают деньги, да и просто не представляют своей жизни без «лайков» подписчиков.

В конце уходящего года и начале нового принято подводить итоги. Один из способов сделать это — создать коллаж из девяти публикаций, ставших самыми популярными в аккаунте за год. Такой, как на этой фотографии.

Редакция «РВС» в своем Инстаграме итоги года подвела. Хотите также?

Тогда мы вам расскажем, как это сделать.

Вам нужен веб-ресурс Bestnine. Наберите в поисковике это слово и идите по первой ссылке. Там вам нужно будет ввести имя аккаунта в специальную строчку. И все! Ресурс проанализирует ваш Инстаграм и сам создаст коллаж из девяти фотографий, которым вы сможете поделиться со своими подписчиками. Так же, как это сделали мы.