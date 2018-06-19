Поджог студента техникума – что произошло?

Новость о поджоге парня вызвала большой резонанс серди наших читателей. Редакция «РВС» связалась со всеми сторонами инцидента и выяснила их версии произошедшего.

Изначально, чтобы узнать состояние пострадавшего, мы позвонили Ольге – матери Сергея:

«На данный момент ему только недавно сделали операцию по пересадке кожи – брали ее с ног и вживляли на руку, на спину, так как у него глубокие ожоги. Ставят 3 степень. Сейчас пока к сыну не пускают (разговор состоялся 18 июня. – Ред.).

Сын рассказал, что собралась вся группа на трудовые работы, он был в рабочей форме, но без верхней части одежды – штаны были на подтяжках. И вот они сидели, болтали. Парень, который поджег сына, предложил: «А давай мы тебя подожжем и сразу же потушим?» Мой ребенок ответил: «Ты что, с ума сошел, что ли?» Сын развернулся и стадл уходить, чтобы продолжить заниматься своей работой. Он говорит, что прошла буквально секунда, второй тут же подбежал, плеснул жидкость и зажигалкой чиркнул.

Все, кто стоял рядом, были с пустыми руками – чем они собрались его тушить? Сын говорит, что он уже сам в горячке, упал и начал кататься по полу, чтобы потушить себя. И только потом один мальчик побежал в гаражи, набрал тряпок и вернулся, забросал ими, чтобы потушить.

А тот парень, который поджег, вообще сбежал. Только потом, когда я уже приехала, скорая прибыла на место, все начали спрашивать, где же тот, кто поджег. Только тогда он вернулся, уже вместе с матерью.

Я не знаю, кто вызывал скорую. Возможно, учитель. Мне позвонили и сказали, что с сыном произошел несчастный случай. Я тут же все бросила и поехала к нему.

Все это было около полудня. И уже в первом часу я с ним поехала в приемный покой.

Директор и мастер приезжали в больницу где-то в 17-18 часов.

Лично меня до сих пор никто не опрашивал».

«РВС» также связалась с матерью парня, в руках которого оказалась та злополучная бутылка с горючим.

Как ей рассказал сын, все это случилось спонтанно и непреднамеренно. Ребята насмотрелись видео про игру «Сапоги-скороходы» в YouTube. Как раз так случилось, что парни нашли в обеденное время бутылку с бензином. Изначально они подумали, что это лимонад, решили поиграть, побрызгаться. Когда поняли, что это горючее, вспомнили о той дурацкой игре, решили «поприкалываться».

«Все это было по обоюдному согласию. Так как ребята были в промасленных робах, она резко вспыхнула – никто не успел ничего понять. Парни тут же бросились тушить Сергея. Никто не стоял и не смотрел, все пытались оказать посильную помощь. Сын сразу побежал на ремзону за мастером.

Что касается моего ребенка, я даже не могу понять, как такое вообще могло произойти. Он всегда был добрым, внимательным. Никаких проблем не возникало: учится хорошо, занятия посещает, спортсмен. Я его не оправдываю, просто действительно сама не понимаю, как такое случилось.

Мы очень переживаем за пострадавшего мальчика. Пытаюсь выйти на контакт с его матерью, но она не берет трубку. Я готова оказать всю посильную помощь. От ответственности мы не отказываемся. Сейчас оба мальчика поставлены на внутритехникумский учет. В полиции ведется доследственная проверка. Все зависит от того, в каком состоянии будет пострадавший».

Руководство Динского механико-технологического техникума тоже прокомментировало ситуацию с поджогом парня:

«Изначально хотим донести информацию о том, что мы регулярно проводим беседы с нашими учениками, их родителями на тему техники безопасности, административной и уголовной ответственности за нарушение законов РФ. Систематически проводятся тематические линейки. Только за май 2018 года состоялось три разъяснительные работы по ТБ.

По поводу ситуации с поджогом – это, конечно, из ряда вон выходящее событие. Весь коллектив техникума очень переживает за пострадавшего и желает ему скорейшего выздоровления.

Насколько нам известно, все произошло так: четверо парней-одногруппников на большой перемене, пообедав, решили пойти и купить в ларьке неподалеку шоколадку. На обратном пути между ГИБДД и жилым домом заметили в траве бутылку с жидкостью. Изначально парни, по их словам, подумали, что это лимонад. Они решили побрызгаться, вспомнив детство. Когда открыли бутылку, почувствовали запах горючего. И тут двое парней вспомнили о популярной на просторах Интернета игре «Сапоги-скороходы», где на подошвы брызгают бензин и поджигают. Затем нужно быстро переставлять ноги, чтобы потушить огонь. Учащиеся решили повеселиться и попробовать эту игру вживую.

Пострадавший начал в шуточной форме убегать, второй парень, играя, догнал его, плеснул на него горючую жидкость и поджег. А учащиеся были в робах - у них как раз проходила практика. Так как на улице жарко, сняли верхнюю часть и несли ее в руках. Они сразу все втроем начали тушить парня, который загорелся. Тот, который поджег, побежал на ремзону позвать мастера на помощь. На крики сбежались люди, учащемуся сразу же была оказана медицинская помощь, вызвали скорую. Сейчас оба парня поставлены на внутритехникумский учет для проведения разъяснительной профилактической работы.

На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное».

Комментарий «РВС» дал и Владимир Зыба, и. о. заместителя главы администрации МО Динской район, начальник отдела по делам несовершеннолетних:

«Глава района лично держит дело на контроле. Он уже встречался с потерпевшим.

Сейчас подготавливаются все материалы по данному инциденту. Когда они будут собраны, парня, учинившего поджог, пригласят на комиссию по делам несовершеннолетних. От степени тяжести травм будет зависеть наказание. Молодой человек уже достиг возраста уголовной ответственности. Правоохранительными органами будет проведено расследование».