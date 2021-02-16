Погода в Динском районе ухудшается. Готовность служб

Сегодня, 16 февраля, не перестает идти снег.

По прогнозам, продлится нелетная погода до 20 февраля.

О готовности муниципалитета отчитался глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

“Сформировано необходимое количество аварийно-восстановительных бригад для ликвидации возможных аварий на объектах электро- и теплоснабжения в связи с морозами и снегопадом. Готовы к развертыванию 3 стационарных пункта обогрева и питания общей вместимостью до 400 человек, 1 мобильный пункт обогрева вместимостью до 50 человек и 10 пунктов временного размещения людей. Предусмотрено 6 единиц техсредств для подвоза воды, 12 передвижных и 19 стационарных электрогенераторов, которые находятся на объектах ЖКХ и социальной сферы. В готовности к ликвидации снежных заносов 46 единиц спецтехники, из них 27 работают постоянно”, – рассказал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС также поручил усилить контроль безопасности жителей.

Кроме этого, Госавтоинспекция Динского района осуществляет контроль за расчисткой дорог и улиц от снега.

Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, а также дорожным службам.

В настоящее время на территории района работают 30 комплексных дорожных машин, 17 тракторов, 10 автогрейдеров.

Госавтоинспекция призывает водителей помнить о безопасности, соблюдать скоростной режим, исключить опасные маневры, а также воздержаться от поездок на личном автомобиле без особой необходимости.