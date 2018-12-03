Погорельцам из села Красносельского нужна помощь

Ранее «РВС» писала, что 2 декабря в селе Красносельском произошел пожар. Без крыши над головой осталась семья Николаенко.

«Я проснулась около восьми утра, почувствовала в комнате запах дыма, но он был не сильный, - рассказывает Наталья Николаенко. - Открыла дверь в коридор, а там уже было пламя. Разбудила мужа, сказала, что мы горим».

Семья спаслась, но все их имущество уничтожил огонь. Вернуться в дом уже не смогли, как только открыли входную дверь, пламя усилилось. Телефоны, документы, банковские карты — ничего не осталось, кроме водительского удостоверения. В пожаре погибла собака — трехмесячная овчарка. Причина возгорания пока непонятна, результаты проверки будут готовы через 15 дней.

Самая большая проблема в том, что семье совершенно негде жить. Тринадцатилетняя дочь погорельцев ночует у одноклассницы, Наталья и Вадим одну ночь провели у соседей, другую планируют провести у родственников в другом населенном пункте.

Семье нужна помощь. С Натальей и Вадимом можно связаться по номеру 8-900-266-54-15.

Денежные средства супруги просят пока перечислять на карту «Сбербанка» соседа: 4276830019610533.

Вещи и продукты также можно передать соседям по адресу: село Красносельское, ул. Владимирова, д. 57.







